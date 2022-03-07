محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب فهمى عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.

تعظيم تضحيات شهداء الجيش والشرطة

أكد محافظ القاهرة، دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم، والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

احتفالات يوم الشهيد

تحتفل القوات المسلحة المصرية في 9 مارس كل عام، بـ«يوم الشهيد»، إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وسط جنوده، واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.