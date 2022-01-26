محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام بدره، مدير أمن دمياط، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة من أبناء المحافظة، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها ظهر أمس الثلاثاء لمقر إدارة قوات الأمن، في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

محافظ دمياط: تلك الذكرى نستلهم منها روح التضحية والفداء

واستهلت مراسم الاحتفال التي جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد، وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب الغاشم، مؤكدة أن تلك الذكرى نستلهم منها روح التضحية والفداء التي سطَّرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور خلال ثورة 25 يناير لحماية الوطن والمواطنين.

وقدمت محافظ دمياط التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الحبيبة بدوام الرفعة والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.