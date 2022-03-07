لأول مرة «آي فون» تطلق هاتفا منخفض التكلفة.. تعرف على سعره ومواصفاته

قال محللون إنّ شركة «آبل»، ستعلن، على الأرجح، عن نسخة جديدة منخفضة التكلفة من هاتفها «iPhone SE»، المزود بقدرات 5G في حدث إطلاق منتج الربيع السنوي يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب رويترز، من المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة المصنعة لأجهزة iPhone إصدارًا جديدًا من iPad Air وMac Mini المتطور، ويبلغ سعر هاتف Phone SE 399 دولارًا.

وأكد «أنجيلو زينو»، المحلل في «CFRA Research»، أنّ شركة آبل يمكنها جذب المزيد من المستهلكين الذيت يتطلعون إلى أسعار اقتصادية، إذا ظل السعر على حاله بالنسبة للإصدار الجديد.

وأضاف «زينو»: «من المحتمل أن يوفر ذلك ارتفاعًا في تقدير وحدتنا الخاصة بـ iPhone لعام 2022 إذا أبقوا على نقطة السعر هذه دون تغيير، فهاتف iPhone SE يلبي احتياجات الكثير من المشترين لأول مرة على نظام iPhone ممن يكونون أصغر سناً، حيث يذهب آباؤهم إلى هناك لشراء هذا الجهاز».

الهاتف الجديد هو التحديث الأول لطراز iPhone SE

وسيكون الهاتف الجديد هو التحديث الأول لطراز iPhone SE الصادر قبل عامين، ويُشاع أنه سيأتي بكاميرا مُحسّنة ومعالج أسرع.

وأضاف المحلل «رايان ريث»، من IDC، إنّ الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية، مثلت الأسواق الأولى لمبيعات iPhone SE خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه المناطق ستظل على الأرجح الأسواق الرئيسية بعد الإطلاق المتوقع للجيل الثالث من iPhone SE.

الهاتف الجديد يمثل 10% من شحنات iPhone للعالم بعد إطلاقه

وتابع «ريث»: «ربما لن نر تحولات جغرافية كبيرة في الأسواق المستهدفة، وأتوقع أن يمثل iPhone SE الجديد 10٪ من شحنات iPhone على مستوى العالم بعد إطلاقه».

كانت هواتف IPhones المزودة بقدرات 5G جزءًا كبيرًا من تركيز Apple على منتجها الرائد، حيث يعرض أحدث طراز iPhone 13 هوائيات 5G ومكونات راديو مخصصة لسرعات أعلى، ويبحث العملاء عن أجهزة قوية ذات اتصال أفضل، لكن بعض المحللين ما زالوا يشيرون إلى القيود التي تعاني منها تقنية 5G على مستوى العالم حاليًا مؤكدين أن هذه التكنولوجيا (5G) ليست جيدة بما يكفي لخلق تجربة فريدة ومتميزة.

ويأتي هاتف iPhone SE مع 5G كوسيلة لتمكين المستخدمين من الاستفادة من التقنية الحديثة، وتستضيف Apple عادةً ثلاثة أحداث كل عام لإطلاق منتجات جديدة، بدءًا من الربيع للإعلان عن إطلاق مجموعة iPhone الأحدث قبل موسم التسوق في العطلات مباشرةً.