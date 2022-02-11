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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 20 هاتف «IPhone» من لندن

كتب:

أيمن حمزة
10:57 ص | الجمعة 11 فبراير 2022
جانب من المضبوطات أمام رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي

جانب من المضبوطات أمام رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك، بالإدارة بالادارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفتيش ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن بصالة الخدمة المميزة، استوقفت نورهان محمد فؤاد، مأمور الجمرك، راكبا أجنبيا من أصل مصري، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

ضبط 20 هاتف محمول ماركة iPhone متنوع الموديلات

وبتفتيش حقيبة هاندباج بحوزة الراكب، تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة ماركة iPhone، فقام أحمد محمود البسيوني، مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف محمد جمال فرج وأحمد عطا الله، تحت اشراف ياسر إبراهيم رئيس القسم، باستكمال تفتيش باقي حقائبه، فتبين وجود عدد آخر من الهواتف المحمولة بإجمالي 20 هاتف محمول ماركة iPhone متنوع الموديلات.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

وقرر محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، برقم 27 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

«الجمارك» تطبق الإجراءات الوقائية للحد من «كورونا»

وتطبق سلطات جمارك مطار القاهرة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد 19»، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد المطارات المصرية، بجميع صالات السفر والوصول.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.