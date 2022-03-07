السجن المشدد 5 سنوات لـ8 متهمين نقبوا عن الآثار بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٨ متهمين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة تل اليهودية في شبين القناطر، كما قررت المحكمة تغريم كل منهم ٥٠٠ ألف جنيه لكل متهم.

وجاء الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد السعيد، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.

تفاصيل إحالة المتهمين

وأحال المستشار فخري خيري، المحامي العام لنيابات شمال بنها، المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم قاموا بأعمال الحفر والتنقيب خلسة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة بأن باشروا الحفر والتنقيب في مواقع متفرقة من تل اليهودية الأثرية، التابعة لهيئة الآثار، بمساحات وأعمال مختلفة، وذلك باستخدام أدوات حفر على النحو المبين بمعاينة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار علي النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون هم: «سعيد ع ع» ٤٦ سنة، عامل، و«السيد ا م»، و«ناير ع م» ٣٨ سنة، و«عيد م س» مقاول، و«طارق م ع» ٥٢ سنة، محامٍ، و«أحمد ع م» ٥٠ سنة، صاحب شركة، و«باسم ع م» ٣٣ سنة، و«محمد ع س» ٣٦ سنة، تاجر فاكهة.

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المتهمون أتلفوا آثارًا عمدًا

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدًا آثارًا منقولة، المبينة وصفًا بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا أدوات عبارة عن اثنين غاطس وأزمة وفأس، والمبينة وصفًا بالأوراق، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدمة في الجريمة.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من الحراسة الموجودة بمنطقة تل اليهودية في شبين القناطر دائرة المركز بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر عن الآثار بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر والعثور على حفرة مكان الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.