السيسي يتكفل بعلاج الطفل «مصطفى وليد» بعد مناشدة «النهار»

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثة برنامج «آخر النهار» الذي يُعرض على قناة «النهار» وقرر التكفل بعلاج الطفل «مصطفى وليد»، إذ يعاني الطفل من فشل في الجهاز الهضمي، ويحتاج لعمل زراعة جهاز هضمي بالكامل.

الطفل يحتاج للعمل زراعة جهاز هضمي بالكامل

وكانت «النهار» قد عرضت تقريرًا عن حالته، وحثت المواطنين على التبرع لمصطفى وليد، وقد تم بالفعل التبرع من قبل العديد من المواطنين، والطفل يعاني من شلل في الجهاز الهضمي، ما دفع الأسرة إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال القولون بشكل كامل.

حالة الطفل مصطفى وليد

مصطفى وليد يعاني أيضًا بشكل يومي من ارتفاع درجة الحرارة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية، فهو مصاب بمرض السكري الذي نتج عن مرضه النادر، بعد قضائه على البنكرياس، ويعاني يعاني أيضًا من إسهال أفقده الكثير من وزنه.