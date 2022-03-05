شيرين عبدون: بكيت خلال غنائي أمام السيسي.. وتدربت على يد سليم سحاب

كشفت المطربة شيرين عبدون، عن أنها خلال غنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بكت، متابعة: «عيني دمعت وقتها، الحفلات الرئاسية بالنسبة لي اكتساب للخبرة، كنت بغني من أيام ما كنت في المدرسة، وكان صحابي يتجمعوا حولي، ومدرس الموسيقى في المدرسة سمع صوتي وشجعني كثيرا على الانتشار ونشر الأغاني الخاصة بي على السوشيال ميديا كمرحلة للانتشار الواسع واحتراف الغناء».

أحبت الموسيقى منذ طفولتها

وأضافت «عبدون»، خلال لقائها مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج «جوانا فن»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها أحبت الموسيقى منذ طفولتها ووجودها في المدرسة، متابعة: «حبيت أعيش الموضوع ده، وماما كانت معترضة بس حاولت أقنعها وبالفعل أقنعتها بنشر كل الأغاني الخاصة بي على السوشيال ميديا»، موضحة أنها بدأت تتدرب على الغناء مع المايسترو سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية، وبدأت تكتشف موهبتها الغنائية في سن صغيرة وشاركت في حفلات المدرسة.

وأوضحت أنها كانت تشارك في التمثيل وكافة الأنشطة المدرسية حتى استقرت على الغناء، كما أن نشر فيديوهاتها على موقع اليوتيوب لاقى تفاعلا ونجاحا كبيرا للغاية من رواد السوشيال ميديا، واشتهرت بغنائها بطريقة «الكوفر» للعديد من الأغاني عبر السوشيال ميديا، مثل «طبع الشتا»، و«ريموت حياتك»، واقتربتا من المليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، كما طرحت أحدث أغانيها «شايفك أختي»، من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع وسام عبد المنعم.

الأغاني القديمة

وأوضحت أنها تفكر في الوقت الحالي في غناء الأغاني القديمة ولكن بصورة مستحدثة وجديدة تصل إلى 12 دقيقة، لافتة إلى أن أغانيها الحالية تسجل 3 دقائق على أقصى حد، كما أن أغنية «خلينا أخوات» التي طرحتها على التيك توك لاقت إقبالا كبيرا من الفتيات خاصة المجروحات عاطفيا، لافتة إلى أنها لم ترعبها الفكرة وأعجبتها كثيرا.