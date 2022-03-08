الاعتداء على نجل أمير شاكر بالضرب بآلة حادة في أكتوبر (صورة)

قال الفنان أمير شاكر، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نجله «عمر» تعرض لإصابة بالغة في إحدى عينيه بآلة حادة، جراء مشاجرة مع شاب آخر، في أثناء عودته من الجامعة، وذلك بسبب الزحام المروري، ونشر صورة توضح مدى الإصابات التي تعرض لها ابنه.

ضرب ابن أمير شاكر

كتب «شاكر»: الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، عمر ابني كانت عينه حتروح بس لطف ربنا علينا، ألف سلامة عليك يا عمورة، الحكاية إن ابني وهو راجع من الجامعة على المحور المركزي أمام مول العرب بـ 6 أكتوبر، تم مشادة بينه وبين أحد الشباب المتهورين وهما ماشيين في الحارة البطيئة بالعربيات نتيجة زحمة المحور».

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وأضاف: «نتج عن ذلك ضرب عمر ابني بآلة حادة على غفلة أثناء الكلام وفر الشاب هاربا بسيارته، ما تسبب في خياطة فوق الحاجب 3 غرز، بس الحمد لله الناس اللي كانت واقفة خدت رقم العربية، ورحت عملت محضر بالتقرير الطبي».

الأب يتخذ الخطوات القانونية

ذكر أمير شاكر: «بفضل الله وتعاون معاون مباحث قسم ثاني الشيخ زايد والخلوق رئيس مباحث قسم أول 6 أكتوبر جبنا بياناته، وإن شاء الله يلبس قضية جنح محترمة عشان يفرح ببلطجته على الناس الجبان».

وتابع: عشان يعرف إننا في دولة قانون ولازم كل واحد ياخد حقه بالقانون مش بالدراع والبلطجة، وإن شاء الله يتاخد عليه حكم عشان يتعلم ومايتمداش في فتونته، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وهي جملة نطلقها دائما على كل من يتجاوز حدود القانون والنظام، ويتصرف المخالف على هواه، وعلى مزاجه فلا قانون يوقفه أو يحاسبه بل يتمادى أكثر وأكثر ويفعل اللي في راسه من غير خوف أو اهتمام».

من هو أمير شاكر

شارك «شاكر» في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم «حرامية في تايلاند»، ودائما ما يتصدر المشهد الخاص به وهو على متن الطائرة بصحبة ماجد الكدواني، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة: «الجو برد حر رعد برق تحفة».