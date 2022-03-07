«الجيزة» تعلن عن مزايدة لتأجير أماكن انتظار السيارات.. اعرف الشروط

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة من خلال إدارة العقود والمشتريات، طرح مزايدة إعلانية عامة؛ لاستغلال عدد من أماكن انتظار المركبات «السيارات»،، في عدد من الشوارع في 3 أحياء، وهي «حي الدقي، حي الطالبية، حي جنوب الجيزة».

وأضافت المحافظة، في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جلسة المزايدة ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، مشيرة إلى أن قيمة كراسة الشروط تبلغ نحو 299 جنيهًا.

تأمين مزايدة أماكن الانتظار بمحافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة، القيمة التأمينية للمزايدة للأحياء الثلاثة على حده، على النحو التالي:

- التأمين المؤقت لحي الدقي بقيمة 25 ألف جنيه.

- التأمين المؤقت لحي الطالبية 15 ألف جنيه.

- التأمين الموقت لحي جنوب الجيزة 20 ألف جنيه.

شروط المشاركة في المزايدة

- شراء كراسة الشروط والمواصفات، بموجب طلب مدفوع مقابل 299 جنيه، وإحضارها يوم المزايدة.

- دفع قيمة الضريبة المضافة.

- لصق طابع الشهيد.

- صورة من السجل التجاري للمشارك في المزايدة.

- البطاقة الضريبية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديث وساري.

- تفويض معتمد في حالة مشاركة الشركات في المزايدة.

- دفع تامين دخول المزايدة.

- التسجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة.

- المزايدة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

مكان وموعد المزيدة

- تقام المزيدة يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022

- الساعة 12 ظهر، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بقاعة المجلس الشعبي المحلي، الدور الثالث.

- العنوان 406 شارع الهرم بالجيزة.