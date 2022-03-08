طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد اليوم.. شاهد الكلاسيكو من الملعب

ساعات قليلة وتنطلق مباراة مهمة تجمع فريقي الهلال السعودي والاتحاد، في ديربي قوي بين فرق المملكة، وسط ترقب وتشوق من الجمهور بعد تأجيلها منذ الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسع قطاع كبير من الجمهور السعودي لحضور الديربي في المدرجات وتشجيع فريقهم المفضل، لذا يبحثون عن طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، والأسعار، لحضور المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم.

حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» فيما يلي طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي.

يمكن الحجز من خلال الدخول على موقع فريق الهلال حيث يتيح الحجز الآن للجمهور من خلال موقعه الرسمي، ولا تتوافر أي وسيلة أخرى لشراء تذاكر المباراة، وكل ما عليك هو زيارة الموقع والضغط على مباراة الاتحاد والهلال، واستكمال إجراءات التسجيل واختيار المدرجات المفضلة لك.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

تختلف أسعار مباراة الهلال والاتحاد وفق للدرجة والمقعد، وتبدأ من 40 ريالا وتصل إلى 75 ريالا.

ويطمح فريق الهلال السعودي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة انتصاراته والزحف نحو قمة الدوري بعد الفوز في الجولة الماضية بالديربي أمام النصر برباعية، بينما يحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي منفردا برصيد 54 نقطة من 22 جولة، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 20 جولة خاضها .

موعد مباراة الاتحاد والهلال

تقام مباراة الكلاسيكو السعودي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية، 7:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على شاشة قنوات SSC.