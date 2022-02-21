خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2022

تزداد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على موقع العالمي «جوجل» عن حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2022، في مباريات الربع النهائي، بعد أن أتاحت المملكة إمكانية حجز التذاكر أونلاين، وفق الفئات المحددة، وتلعب المباراة على استاد مرسول بارك.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الرياضية التي تقدمها على مدار اليوم، رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2022، وموعد المباراة.

خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

وبحسب المعلن فقد تمّ أتاحت تذاكر مباريات الهلال والنصر عبر موقع مرسول بارك، والتي يمكن حجزها من خلال الدخول على الموقع وتسجيل الدخول كمستخدم، واختيار حجز التذكرة، ودفع قيمتها.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في مباريات ربع النهائي في كأس الملك 2022 من 63 ريالًا سعوديًا، وتصل لنحو 20 ألفًا و700 ريال.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2022

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بدء اللقاء الربع النهائي في بطولة كأس الملك أو ديربي الرياض، بين فريق الهلال ونظيرة النصر اليوم الاثنين الموافق 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة 06.30 بتوقيت أم القرى، والساعة 05.30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 07.30 بتوقيت أبو ظبي، وذلك على استاد مرسول بارك.

شروط حضور مباراة الهلال والنصر

ووضعت المملكة بعض الشروط لحضور فعاليات المباراة والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون المشجع يحمل تطبيق «توكلنا» وتتكون الحالة «محصن أو أكمل جميع الجرعات».

- يجب ارتداء الكمامة داخل وخارج خلال فترة المباراة.

- يسمح بدخول الأطفال في حالة كان المصاحب محصن أكمل الجرعات.

- الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

- يمكن رفض أو طلب مغادرة حامل التذكرة الذي لا يتبع إجراءات الاحترازية.

- يمنع الدخول للمباراة بعد انتهاء وقت الدخول، ويمنع تمامًا خروج حامل التذكرة والدخول مرة أخرى.