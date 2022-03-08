منال العبسي في يوم المرأة العالمي: السيدة المصرية تعيش ملكة متوجة

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة إلى كل امرأة بالعالم بمناسبة يومها العالمي، مؤكدة أن المرأة تعيش الآن في عصرها الذهبي، محققة كل آمالها وطموحاتها آخذة خطوات عظيمة نحو الرقي بمكانتها، والتأكيد على قيمتها داخل المجتمعات سواء العربية أو الغربية.

اليوم العالمي للمرأة

أوضحت العبسي ، في بيان لها، أن المرأة على مر العصور، أكدت للعالم أنها تستطيع تأدية دورها على أكمل وجه، وليس فقط داخل منزلها، بل تعدت أدوارها إلى الخارج، وأصبحت تعمل في ساحة الإنتاج بل وأصبحت كلمتها مسموعة في الحياة السياسية والنيابية وأصبح لا فرق بينها وبين الرجل.

وأكدت أن المجتمعات العربية على وجه التحديد، اتجهت بخطوات إيجابية ملموسة نحو تمكين المرأة متحدية الظروف والعادات والتقاليد، التي عاشوا عليها لسنوات محتكرين فيها مجهودات المرأة على المنزل فقط وتربية النشء، إلى أن أصبحت التشريعات اليوم تعطي للمرأة حقوقها كاملة ومكتسبات لم تكن تحصل عليها في السابق إلى أن أصبحت اليوم تتعلم القيادة في المجتمعات الخليجية وهذا يعد إنجاز كبير يحدث للمرأة.

نساء مصر

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن المرأة المصرية على وجه التحديد تعيش كالملكة المتوجة داخل مجتمعها بفضل ما تتمتع به من مكتسبات وحرية ودرجة عالية من الأمان جعلها اليوم تجلس بالمحاكم وتقضي بالأحكام القضائية في مشاهد مهيبة تعكس إيمان القيادة السياسية ويقينها بقدرة المرأة على تغيير واقعها ، بل وتغيير مجتمعا بأكمله بفضل نشاطها والمهارات التي تمتلكها والتي وصلت بها الآن لمناصب لم تعد تعتاد المرأة الوصول إليها.

وأشارت العبسي، إلى أن المرأة المصرية كانت لها مواقف مشرفة سجلها التاريخ سواء في الدفاع عن الوطن وحماية ثرواته، وكذلك دورها في الثورات المختلفة التي وقفت فيها المرأة يدا بيد مع الرجل في سبيل تحقيق الحرية لبلادها والقضاء على الظلم والفساد، إلى أن أصبحت اليوم تعمل وتنتج في كافة مناحي الحياة بجانب مسئوليتها الأولى وهي رعاية النشء وتحمل متطلبات الأسرة.

وطالبت رجال العالم بأن يكفوا عن صناعة الحروب لما فيها من تهديد للنساء والأطفال وهدم كثير من الأسر، وأن يتحدوا مع النساء لنشر السلام وإنقاذ الكرة الأرضية من الدمار بسبب الحروب والتي يترتب عليها تدمير للمناخ.