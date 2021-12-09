القوى العاملة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمرأة بأسوان

شاركت مديرية القوى العاملة بأسوان في فعاليات اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان: «لا للعنف ضد المرأة»، والذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني بنادي التجديف تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

القوى العاملة تدعم حقوق المرأة وتؤكد دورها المجتمعي

وقال مدير مديرية القوى العاملة محمد عبد الوهاب: إن مشاركة المديرية في الاحتفال بهذا اليوم تأتى بتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي من خلال دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية، وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلا عن إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية.

وتطرق مدير المديرية للحديث عن قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي، موضحاً تجريم ومعاقبة القانون لكل أشكال التمييز وآليات الشكوى في حالات العنف والتحرش ضد النساء العاملات.