السيسي يتفقد معرض الدفاع العالمي خلال زيارته للسعودية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد معرض الدفاع العالمي بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وهو المعرض الذي يمثل منصة عالمية في قطاع التصنيع الدفاعي، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

الجناح يضم منتجات لوزارة الإنتاج الحربي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وتأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية.