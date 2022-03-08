دبلوماسيون عن زيارة الرئيس السيسي: «مصر والسعودية رمانة ميزان المنطقة»

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام، إن الأزمة الأوكرانية الروسية هي إحدى الأزمات التي تشغل بال العالم، وبالرغم من أن تلك الأزمة تجري على الأرض الأوروبية، إلا أن تأثيرات الأزمة ستطول بلدان عديدة في مناطق جغرافية مختلفة ومنها المنطقة العربية، وسيبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للسعودية تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة.

عز العرب: لدينا علاقات استراتيجية ممتدة مع المملكة

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية سببه قوة البلدان في علاقاتهما الاستراتيجية والقائمة على التباحث بشكل كبير، لافتا إلى أنه وبالرغم من وجود الأزمة الأوكرانية الروسية، إلا أنها أوجدت فرصة للبلدان العربية من حيث ارتفاع أسعار النفط، ولمصر مصلحة أساسية لتأمين إمداداتها من الدول الشقيقة بأسعار وأوقات محددة سلفا، «مصر والسعودية رمانة ميزان المنطقة العربية».

الشرق الأوسط للدارسات: تنسيق مواقف قوي بين مصر والسعودية

من جانبه، أوضح الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة تعكس تنسيق المواقف بين القيادات السياسية المصرية والسعودية حال وجود حدث عالمي أو أقليمي، أو إذا كان هناك أمر يستلزم التنسيق بين الإدارتين.

عشقي: هناك أحداث إقليمية يجب أن يتم المشاورة فيها

وأكد «عشقي» خلال مداخلة له بالبرنامج، أن مصر والمملكة العربية والسعودية هما أخوين لا يفترقان على مر التاريخ منذ أيام النبي صل الله عليه وسلم، «إحنا نعرف أن فيه أحداث دولية بتحدث، وده بيفرض انعكاساته على المنطقة العربية، ولا بد من وجود تنسيق في المواقف، وهناك أحداث إقليمية يجب أن يتم المشاورة فيها».

وأشار إلى أن أبناء السعودية يلاحظون بتطور مصر بشكل ثابت ومتأني وقوي، وينظر إليه كل المواطنين السعوديين بإعجاب خاصة فيما يخص البنية التحتية والتي أسس لها الرئيس السيسي، «نرى أن المستقبل بات مشرقا للشرق الأوسط بما تخطط به المملكة ومصر، ونحن نرى أن المملكة لديها رؤية 2030 والتي لن تعتمد فقط على البترول ولكن على الوسائل الأخرى».