علاء عابد: اهتمام السيسي بالمرأة غير رؤية العالم لمصر

وجه النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى غيرت رؤية العالم لمصر، بعد هذا الاهتمام غير المسبوق بها.

المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربي التهنئة للسيدة انتصار السيسي، وذلك لدورها الكبير فى دعم المرأة وإحساسها بالمسئولية، الملقاة على عاتق المرأة، ما جعلها داعم لها، مؤكدا أنها أثبتت أن المرأة داعم أساسي في نجاح الأسرة، وتماسكها، وهي جزء لا يتجزأ أيضا من نجاح الرجل، وهو ما رأيناه ولمسناه بأنفسنا من خلال دور هذه السيدة العظيمة، التي لعبت دورا عظيما، وأثبتت أن نجاح المرأة لا يقتصر على نجاحها فى العمل فقط، لكن أيضا نجاحها في تكوين أسرة ناجحة متماسكة.

وأكد عابد، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة، موجها التحية لكل سيدة مصرية، أثبتت كفائتها في بيتها وعملها لخدمة وطنها.

قرار حصاد ثمار النضال

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنه منذ أيام قليلة، تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، وهذا القرار حصاد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ساند المرأة، فمنذ 72 عاما لم تجلس المرأة على منصة القضاء، وهذا يعكس مدي إهتمام الدولة المصرية بالمرأة ، وتقدير دورها في كل المجالات وأنها إستطاعت إثبات كفاءتها وكانت على قدر المسؤلية.