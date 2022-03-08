تأجيل انتخابات «الأطباء البيطريين» إلى 30 مارس بعد صدور أحكام قضائية

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الأطباء البيطريين، بعد صدور أحكام قضائية من قبل المحكمة الإدارية العليا، في الخامسة مساء اليوم، ووصلت الأحكام للنقابة في الثامنة مساء، موضحا أنه من ضمن منطوق الحكم أنه لا بد من إدراج 4 أسماء مرشحين كانوا مستبعدين في الكشوف الانتخابية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات بنفس الكيفية والطريقة إلى 30 مارس المقبل؛ لإتاحة الفرصة للإعلان في الجرائد بوقت كافٍ لا يقل عن 15 يوما من تاريخ موعد إجراء الانتخابات.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين: «حرصنا على منح فرصة لمن انضموا للعملية الانتخابية لإجراء الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وتحصينا لدعوة الانتخابات حتى لا يكون هناك عوارا».

وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها الأربعاء 2022/3/9، إلى 2022/3/30.

جاء ذلك بناء على قرار اجتماع المجلس الطارئ بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 2022/3/8، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا، وبالتوافق مع هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء المصري العادل.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين غدا الثلاثاء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، التي تبلغ 12 مقعدًا، مقسمة إلى 6 مقاعد للقطاعات، و6 للنقابة العامة فوق وتحت السن، بالإضافة إلى النقابة الفرعية بقنا، رئيسا، وأعضاء تحت وفوق السن، إلا أنه تم تأجيل العملية الانتخابية إلى 30 مارس 2022.

إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

ويشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء البيطريين تجرى تحت إشراف قضائي كامل من جانب هيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات اطلعت على كشوف الناخبين، وحددت عدد اللجان في كل محافظة بما يتناسب مع عدد الحضور.