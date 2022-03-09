إحالة 3 للمفتي بتهمة قتل 2 وإصابة 40 في سوهاج بسبب الثأر

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، إحالة أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي لإبداء الرأي بشأنهم، لقتلهم شخصين والشروع في قتل 4 آخرين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، لوجود خصومة ثأرية سابقة بين عائلة المتهمين والمجني عليهم امتدت لسنوات.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

التربص بالمجني عليهم عقب عودتهم من العزاء

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2014 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة لكلا من ( خ . ج )، و ( م . م )، و ( ز . أ )، تهمة قتل المجنى عليهما ( م . ا )، و ( م . ع )، والشروع فى قتل ( أ .م )، و ( ي . م )، و ( ج . م )، و ( أ . أ )،جميعهم من مركز طهطا بمحافظة سوهاج. حيث قام المتهمون بالتربص بالمجني عليهم وأطلقوا جميعا على المجنى عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم،(بنادق ألية) لوجود خصومة ثأرية سابقة، ذلك أثناء استقلال المجنى عليهم سيارة عقب عودتهم من واجب عزاء،خارج القرية فانتظروا عودتهم على طريق طهطا-طما الرئيسي مساءا مستغليين الظلام.

هروب المتهمين وإسعاف المجني عليهم

وعقب إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم فروا هاربين. فتجمع الأهالي وتم إبلاغ مركز شرطة طهطا، ونقل المجني عليهم لمستشفي طهطا المركزي، لإسعافهم.وقد لقى إثنين مصرعهم عقب وصولهم المستشفى بينما تنوعت إصابات الأربعة الأخريين بين إصابات بأعيرة ناريه بالقدم وأخري بالكتف.

الثأر وراء ارتكاب الواقعة

وتشكلت لجنة بحث جنائي بمركز شرطة طهطا ليتبين تورط المتهميين لوجود خصومة ثارية سابقة وقد أعترفوا بإرتكاب الواقعة بهدف قتلهم والأخذ بالثأر. وتحررر محضر بالواقعة و إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.