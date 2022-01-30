رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة أفضل خامس جامعة إفريقية «صديقة للبيئة»

تسلم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج اليوم، شهادة المركز الخامس إفريقيا، للعام الثاني علي التوالي، من هيئة التصنيف الدولي «UI GreenMetric» للجامعات صديقة البيئة والأكثر استدامة، وذلك بحضور كل من الدكتور حمدي محمود حسانين، مدير وحدة الاستدامة والمشرف العام على ملف المسابقة، والدكتورة صباح صابر، منسق الأنشطة بالوحدة.

تميز جامعة سوهاج بيئيا

وأشاد «عبد الخالق» بأداء الجامعة للعام الثاني على التوالي، وحصولها على هذا المركز المتقدم بين الجامعات العالمية منها والإفريقية والمحلية، موضحا دور فريق وحدة الاستدامة وأثره البالغ في تكرار هذا الإنجاز للجامعة، ورفع اسمها عاليا.

الجامعة تراعي معايير الاستدامة

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إن الجامعة عملت على تطبيق العديد من برامج وأنشطة الاستدامة في كافة المجالات، لكي تتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك تطبيقا لمبادرة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «إتحضر للأخضر»، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي تستمر الجامعة في العمل على أن يبقى حرمها حرما نظيفا، محافظا على معايير الاستدامة مثل المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وأيضا الحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، والتخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى التحول الرقمي في جميع المعاملات، وذلك لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة.

ومن جانبه، ذكر حمدي حسانين، أن وحدة الاستدامة تعمل بصفة مستمرة على تطبيق جميع أهدافها، كما تلقي الضوء حاليا على تشجيع الأبحاث العلمية في شتى المجالات المتعلقة بالاستدامة البيئية، والحفاظ عليها استعدادا للمشاركة في المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «27 COP»، والذي تستضيفه مصر نهاية عام 2022 في شرم الشيخ.

التقدم 96 مركزا في التصنيف

وأضافت صباح صابر، أن جهود فريق العمل بوحدة الاستدامة أدت إلى محافظة الجامعة على ترتيبها لقارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، رغم زيادة الجامعات المشاركة في التصنيف هذا العام، مشيده بتقدم الجامعة 96 مركزا على المستوى العالمي، حيث جاءت في المركز 400 عالميا من بين 956 جامعة مشاركة، بينما كانت في المركز 496 العام الماضي.