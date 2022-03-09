«طارق» يحول علب السمنة إلى فوانيس: «خامة وجودة والسعر 40 جنيه»

منذ وعت عيناه على الدنيا لم يعرف سوى «وابور الجاز»، فهي مهنة والده وأجداده وطالما توارثتها العائلة جيلا بعد جيل، ورغم كونها العمل الوحيد الذي يتقنه إلا أن «طارق» قرر أن يخرج عن المألوف من أجل البحث عن لقمة العيش، لتبرع يداه في تحويل قطع الصاج البالية إلى تحف فنية فريدة من نوعها، تشد الناظرين إليها.

«الحاجة أم الاختراع».. شعار رفعه طارق المسيري ابن محافظة كفر الشيخ، من أجل التكفل بنفقاته وأسرته، إذ عمل والده على توريثه مهنة العائلة وهي إصلاح وصيانة «وابور الجاز»، ولكن المهنة بدأت في الاندثار والتلاشي مع الوقت ولم تعد تلقى رواجا، ما جعل الشاب يتجه إلى «الصاج»: «تصليح وابور الجاز مبقاش ليها زبون زي زمان، ومع الوقت مش هلاقي أكل لا أنا ولا أسرتي، علشان كده فكرت إني استغل علب السمنة كمصدر رزق بديل».

«طارق» يحول علب السمنة إلى فوانيس

يحكي «طارق» أنه كان يفكر في وسيلة أخرى لتوفير لقمة العيش بالحلال، ليهديه تفكيره إلى الاتجاه نحو تصنيع فوانيس رمضان، خاصة مع حلول موسم الشهر الكريم: «مخي هداني لفكرة تحويل علب السمن الفارغة لفوانيس وأغير في شكلها بحيث أن الناس تُقبل على شرائها».. قطع الصاج غير المستغلة كان بوابة الشاب لعالم الابتكارات الفنية المميزة، إذ استطاع بعد العديد من المحاولات التي استمرت قرابة الشهر، ابتكار تصميمات لأشكال الفوانيس وبأحجام مختلفة، بحسب حديثه لـ«الوطن».

اختار ابن محافظة كفر الشيخ، تصميم أشكال متنوعة من الفوانيس، منقوشا عليها زخارف شرقية وعربية بما يعبر عن الحارة المصرية القديمة والشكل المعاصر: «كنت خايف جدا لما بدأت أبيع الفوانيس دي في مكان تصليح «وابور الجاز»، لكن الناس لما شافوها انبهروا بيها جدا، وأقبلوا على شراء الفوانيس علشان فكرتها المختلفة».

أسعار الفوانيس تبدأ من 40 جنيها

قرر الزبائن إنعاش مهنة الفوانيس لـ«طارق» خلال موسم رمضان، عبر طلب تصميمات وأشكل خاصة تناسب أذواقهم: «في زباين كتير طلبوا مني تصميم أشكال وأحجام خاصة على ذوقهم، والفانوس اللي معمول من علبة السمنة بيتفوق على الفانوس الصيني في شكله».. يتراوح سعر الفانوس الواحد بين 40 جنيهًا و110 جنيهات، وذلك بسبب جوة خامته التي تعيش لسنوات.