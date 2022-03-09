ابنة نوال السعداوي تعلن تصحيح تاريخ ميلاد والدتها على فيسبوك

أعلنت الكاتبة الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة الراحلة الدكتورة نوال السعداوي، تصحيح تاريخ ميلاد الكاتبة الراحلة كونه يخالف التاريخ المنشور عبر موسوعة «ويكيبيديا».

وأضافت منى حلمي، في منشورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تصحيح معلومة قرأتها اليوم على الفيسبوك خاصة بالنساء، المؤثرات والأبراج، قيل أن أمي (نوال السعداوى) من مواليد برج الميزان وهذا خطأ، أريد تصحيحه، فهي تنتمى إلى برج العقرب لأنها من مواليد 22 أكتوبر، لذلك وجب التصحيح وشكرا».

أبرز المعلومات عن نوال السعداوي

وولدت المفكرة نوال السعداوي عام 1931 في محافظة القليوبية، وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1955، إذ تخصصت في مجال الأمراض الصدرية وعملت طبيبة بالقصر العيني، ثم تزوجت من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلية، وكانت تلك هي زيجتها الأولى لكن لم يستمر الزواج سوى عامين.

أبرز أعمال نوال السعداوي

وتعد نوال السعداوي أشهر من طالب بتحرير المرأة عبر كتابتها، ومن بين أقوالها: «علموا بناتكم الاستقلال الاقتصادي حتى يبحثن عن رفيق للحياة وليس عن عائل، وعلموا أبناءكم الاستقلال المنزلي حتى يبحثوا عن حبيبة وليس عن عاملة منزل»

صدر لها ما يزيد على 40 كتابا أعيد نشرها، فضلا عن أنه تمت ترجمت كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وحرصت على مواصلة كتابة المقالات الصحفية بشكل دوري في الأهرام وغيرها.

كانت أولى أعمالها قصص قصيرة بعنوان: «تعلمت الحب» عام 1957، وتبعته بأول رواياتها بعنوان: «مذكرات طبيبة» عام 1958، ويُعد كتابها «مذكرات في سجن النساء»عام 1986 أحد أبرز أعمالها الأدبية.

رحلت نوال السعداوي في 21 مارس 2021، تاركة خلفها إرثا أدبيا ضخما، فمن بين أعمالها: «أوراق حياتي، سقوط الإمام، الإنسان اثنتا عشرة امرأة في زنزانة، رواية موت الرجل الوحيد على الأرض، توأم السلطة والجنس، رحلاتي في العالم، رواية جنات وإبليس، رواية الصورة الممزقة، المرأة والجنس، رواية امرأة عند نقطة الصفر، رواية الغائب، رواية سقوط الإمام».