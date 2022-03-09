وزيرة التجارة تفتتح فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة بالإنابة عن مدبولي

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على التوسع في تنظيم المعارض الداخلية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بهدف توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة وبما يسهم في التيسير على المستهلك المصري وضمان حصوله على منتجات ذات جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

وقالت ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة المنتجات ، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الوطني لرجال الصناعة المصرية في الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة بالانابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء لفعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي والذي يقام خلال الفترة من 9 -18 مارس الجاري وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، شارك فى الافتتاح السيد / ابراهيم السجينى مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية ، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات .

واوضحت الوزيرة ان المعرض يضم قطاعات المواد الغذائية والكيميائية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والسجاد والموكيت والمراتب والمفروشات والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الى الادوات المكتبيه والاثاث والاكسسوارات ومستحضرات التجميل والحرف والصناعات اليدوية، مشيرةً الى ان المعرض يتضمن تخفيضات مقدمة من العارضين في كافة القطاعات المشاركة بنسب تتراوح بين 10-50%

وأكدت جامع حرص الوزارة على إنجاح هذا المعرض الهام وظهوره بالصورة التى تليق باسم وتاريخ المعرض باعتباره من أقدم المعارض المقامة فى مصر، مشيرة إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واستمرارية على مدار 54 عاماً.

ومن جانبها اشارت السيدة/ مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الى ان معرض القاهرة الدولي يعد الحدث التجاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط ويمثل اكبر معرض تجاري حيث يحظى باهتمام رجال الأعمال والزوار المصريين ومن دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويستقطب عدد كبير من كبار المنتجين وتجار الجملة وموزعي العديد من السلع والخدمات.

واضافت عسل ان المعرض يقام هذا العام على مساحة 17 ألف و690 متر مربع ويشارك به 150 شركة مصرية و 4 جهات حكومية تشمل وزارة الإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة الكيماوية.

ولفتت الى ان المعرض سيفتح ابوابه امام الجمهور اعتباراً من اليوم وحتى نهاية المعرض في 18 مارس الجاري وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مؤكدةً التزام الهيئة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة زوار المعرض.