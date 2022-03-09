الإمارات: قدمنا مليار دولار مساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من مليار دولار مساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة، موضحًا أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى موجات نزوح هائلة، وأن 3.6 مليار شخص حول العالم يتأثرون بالتغير المناخي خاصة في الدول الهشة، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ.

المجتمع الدولي وصل إلى الحد الأقصى من التكيف مع تغيرات المناخ

وأضاف «الجابر»، خلال كلمته في جلسة « تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن» في مجلس الأمن الدولي، أن دول العالم عليها ألا تتجاهل التهديدات القائمة والناشئة التي تهدد أمن العالم الجماعي، كما أن المجتمع الدولي وصل إلى الحد الأقصى من التكيف مع تغيرات المناخ، بحيث أصبح ضروريا التحرك لمكافحة التغير المناخي، وأن مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الإمارات ستساهم في الصمود أمام حالات الجفاف.

التمويل المناخي المستمر يعزز السلام والاستقرار

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن إلى مستوى 100 مليار دولار من التمويل المناخي التي تعهدت بها الدول الكبرى لصالح الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، لافتًا إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من مليار دولار مساعدات مناخية لأكثر من 40 دولة فضلًا عن مليارات الدولارات لعمليات الإغاثة في النزاعات الناتجة عن التغيرات المناخية.

التمويل المناخي سيجعل المجتمعات المحلية أكثر صمودًا

وأشار إلى أن التمويل المناخي المستمر يعزز السلام والاستقرار، وسيجعل المجتمعات المحلية أكثر صمودًا، وأدرك المجلس بالفعل تأثير المناخ على عدد من الدول وأن المناخ يؤثر على السلام والأمن العالميين.