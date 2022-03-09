خبير: الدراسات المستقبلية أسهمت في نمو الاقتصاد المصري إيجابيا

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الأزمات المتتالية بداية من تداعيات فيروس كورونا، وصولا لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، وتزايد الطلب على معدل المعروض الذي أسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار.

وأوضح «أبو زيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اقتصاديات العالم تحاول إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية من كل السلع والمنتجات، الذي أدى بدوره لارتفاع أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات التضخم بسبب عدم تعافي سلاسل الامتداد وصعوبة عودتها لطبيعتها لارتفاع تكلفة الشحن.

أبوزيد: ارتفاع تكلفة الشحن بمعدل 18 ألف دولار للحاوية

وأشار «أبو زيد» إلى أن تكلفة شحن الحاوية كانت تبلغ 4 آلاف دولار ووصلت الآن إلى نحو 22 ألف دولار، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل عام، وأن تلك الأزمات المتلاحقة ستؤثر على مدى تعافى الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

أبو زيد: أزمات الاقتصاد العالمية أثرت على قدرات المواطنين

وأكد «أبو زيد»، أن الاقتصاد العالمي كان من المحتمل أن يشهد تغيرات إيجابية بعد التوسع في نسب التلقيح ضد فيروس كورونا، وتخفيف القيود حول حركة الأفراد، ولكن الآن حدث العكس، وزادت الأسعار عالميا بشكل يزيد الضغط على المواطن وقدرته الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية خلال 7 سنوات انتهجت فلسفة علمية قائمة على الدراسات المستقبلية بناء على كل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما يحدث في العالم من تغيرات بداية من ظهور جائحة كورونا والتعامل معها بشكل احترافي لزيادة حجم الاستثمارات العامة وتنفيذ المشروعات، بالإضافة لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مواجهة الصدمات المتلاحقة اقتصادية، والسياسية المتوازية المستخدمة في استمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل أزمة كورونا.