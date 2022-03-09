«البيئة»: سرعة الرياح سبب انتشار حريق محمية جزر سالوجا وغزال بأسوان

كشف مصدر مسؤول بقطاع المحميات بوزارة البيئة تفاصيل الحرائق التي ضربت محميتي سالوجا وغزال بأسوان مساء اليوم والتي انتشرت بفعل سرعة الرياح بين نباتات المحميتين.

وقال المصدر ان الحماية المدنية تحركت على الفور لوقف امتداد ألسنة اللهب التي امتدت وأكلت جزءا كبيرا من اشجار السنط بالمحميتين

وتم تشكيل لجنة عاجلة لرصد الخسائر بالمحميتين المكونتين من مجموعة من الجزر بنيل اسوان والوقوف على سبب الحريق الذي يرجح ان يكون ناتجا عن وصول مصدر نيران للأعشاب والبوص الجاف وامتد نتيجة سرعة الرياح.

يذكر ان المحميتين هما مجموعة من الجزر الصغيرة على مساحة نصف كيلو يعيش فيها عدد من الحيوانات وستون نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة وبعضها مهدد بالانقراض، من أشهر هذه الطيور النادرة “أبومنجل الأسود” الذي اتخذ رمزاً للمحمية، والواق، والأوز المصري، والهدهد، والعقاب النسارية