«البيئة» تكشف تفاصيل قانون المخلفات الجديد ورسوم النظافة (فيديو)

توقع ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، ألا تزيد رسوم النظافة في قانون المخلفات الجديد عن بعض الرسوم المطبقة حاليا، موضحًا أنّ الرسوم تتراوح في الوقت الحالي، بين 3 إلى 10 جنيهات، والمواطن يدفع للمتعهد أو لعامل النظافة وفاتورة الكهرباء، وفي القانون الجديد سيدفع المواطن إلى جهة واحدة وهي الدولة أيا كانت الآلية، وقد تقل الرسوم الجديدة عما يدفعه حاليا.

إعادة الهيكلة وتوحيد الموارد المالية

وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، أنّ القانون يستهدف إعادة الهيكلة وتوحيد الموارد المالية والتعامل مع القطاع الخاص القادر على تطبيق منظومة جيدة، حتى يشعر المواطن بمردود مختلف فيما يتعلق بعمليات الجمع من الوحدات السكنية والتجارية وخلافه، لافتًا إلى أنّ المنظومة الجديدة ستتضمن سيارات كنس آلي وسيارات غسل آلي وعمليات جمع منتظمة.

الدولة تتحمل جزءا كبيرا من المنظومة

وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أنّ الدولة المصرية ستتحمل جزءًا كبيرا من المنظومة، أي أنّها لن تُحمل المواطن الجزء الأكبر، بل إن ما يدفعه المواطن قد يقل في القانون الجديد في بعض الشرائح.

وقال مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنّ الدولة المصرية تعاني من بعض المشكلات الخاصة بمنظومة المخلفات قبل صدور القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحًا: «هذه المشكلات كانت على مستوى جميع النواحي المؤسسية والفنية وخلافها، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى إحداث تشريع يرتقي بالمنظومة بالكامل».