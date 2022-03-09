«الضرائب»: 21 يوما لانتهاء موعد تقديم إقرارات الأفراد

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، من التأخر عن فتح ملف ضريبي، سواء ملف بضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة لكل الممولين، سواء الذين يمارسون التجارة الطبيعة أو ممن يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، خصوصا مع انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والشخصيات الطبيعية، في 31 مارس الجاري.

وأوضحت مصلحة الضرائب في منشور رسمي نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وإنستجرام»، طرق التسجيل الضريبي بكل المأموريات التابعة للمصلحة الرئيسية في القاهرة.

مستندات فتح الملف الضريبي

وفقا لمنشور «الضرائب»، أشار إلى فتح ملف أو التسجيل الضريبي عبر التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع فيها عنوان النشاط الذي يمارسه الممول، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارة في تاريخ التقديم، بالإضافة إلى عقد إيجار أو تمليك وإيصال مرافق كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

ولفتت «الضرائب»، إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي، فأنه يكتفي بصورة من بطاقة الرقم القومي، مع تعهد وإقرار كتابي من الممول، بصحة ذلك، موضحة أن فتح الملف الضريبي أو التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، لا تختلف القواعد والإجراءات والمستندات المطلوبة عن النشاط التجاري الطبيعي.

صناعة المحتوى الرقمي

كانت «الضرائب»، أعلنت أمس الأول الاثنين، دليل استرشادي يتضمن كل الإجراءات والمعاملات الضريبية بالنسبة لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية، أو صانعي المحتوى الرقمي، موضحة أن صناعة المحتوى يندرج تحتها القيام بصناعة فيديوهات أو مقاطع صوتية أو موسيقية، أو البث المرئي أو الصوتي، أو عن طريق المدونات الإلكترونية، سواء المكتوبة أو المرئية، علاوة على نشر وبث معلومات في سياقات محددة على المنصات الرقمية، أو تطبيقات الموبايل أو الكمبيوتر.