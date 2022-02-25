الضرائب: التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يوما يشكل جريمة

حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي «دخل - قيمة مضافة»، لمدة تُجاوز 60 يومًا.

وقالت المصلحة في بيان، أن التأخر فى تقديم الإقرار لمدة تتجاوز 60 يوما، يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة ( 70 ) من القانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، مشيرا إلى أنه حال التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين .

وأعلنت مصلحة الضرائب في بيان لها، المسجلين بضريبة القيمة المضافة، والإقرار عنها على نموذج رقم ( ١٠ ) عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مع العلم بأن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية .

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين والمسجلين بضريبة «دخل - قيمة مضافة»، بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا.

تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للممولين والمسجلين

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.