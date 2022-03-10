توزيع جوائز الفائزين بمسابقات مواهب وقدرات بمركز تطوير الوافدين.. اليوم

تنطلق فعاليات احتفالية مركز تطوير الوافدين، اليوم الخميس، لتوزيع جوائز الفائزين في مسابقات «مواهب وقدرات»، الموسم الثاني 2021، تحت شعار«تنمية واستدامة»، في قاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف في مدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات من كبار قيادات الأزهر الشريف، ووزراء، وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وسفراء، وبعض الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في الـ16 مسابقة، وجميع المشرفين والقائمين عليها.

مسابقة مواهب وقدرات

وتأتي مسابقة مواهب وقدرات تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

وأعلنت إدارة المسابقة، أنه سيجرى تسليم الجوائز للفائزين أنفسهم أو من سينوب عنهم بشكل رسمي، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وضرورة ارتداء جميع الحضور الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وسيشهد الحفل عددًا من الفقرات منها كلمات لبعض قيادات الأزهر، وأعضاء لجنة التحكيم، أو من ينوب عنهم، وفقرات فنية متنوعة تتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المسابقة، وفقرة للإنشاد الديني يؤديها أحد الطلاب الموهوبين، وفقرة شعر، كما سيقيم المركز معرضا فنيا لعرض الأعمال الفنية الفائزة في مسابقات «مواهب وقدرات».

أهداف مسابقة مواهب وقدرات

وتهدف المسابقة إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات بالطلاب الوافدين الموهوبين والمبدعين لمشاركة أكبر عدد منهم في الفعاليات «حفلات - ندوات - مؤتمرات - ملتقيات... إلخ»، التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب من ناحية، والاشتراك في المحافل الدولية والمسابقات العالمية من ناحية أخرى.

ويعرض الطلاب في منتدى شباب الوافدين أو «مهرجان إبداعات الوافدين»، مواهبهم وقدراتهم وخبراتهم، وتدعى القيادات من وزراء وسفراء ومشاهير وقيادات الأزهر الشريف.

تدشين مدرسة مواهب وقدرات

ويصنف الطلاب الوافدين إلى مستويات، وجرى تدشين مدرسة «مواهب وقدرات» للتدريب والتعليم المستمر لجميع الوافدين والأجانب، التي تعقد دورات تدريبية تتضمن ورش عمل تتناسب مع مستوى الطلاب والطالبات، يُستعان فيها بالمتخصصين والخبراء كلٌ في مجاله، بما يخدم أهداف الأزهر الشريف؛ بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتنمية المواهب لدى أبناء المؤسسة الدنية، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

وتتراوح قيمة الجوائز من 5 إلى 20 ألف جنيه كل فائز.