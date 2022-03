أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مجموعة من التصريحات الخاصة بالمرأة خلال عام ٢٠٢٢، وترصد الوطن أبرز تصريحات شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة 2022.

وقال شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة 2022، في تغريدة له باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابه الرسمي، إن المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمجتمعات المتحضرة، وقد أوجب الإسلام تقديرها واحترام حقوقها، وعلاقة الزوج بزوجته يجب أن تسودها المحبة والمودة والاحترام المتبادل والرحمة والتكامل، فهي أمُّ أولاده، وأمينة سرِّه، ومصباح منزله، ومصدر سعادته.

Women are the basis of establishing righteous families and civilized societies. Islam ordained the appreciation and respect of women and that relations between married couples should be based on love, mutual respect and mercy. For a wife is the mother of a man's children, a keeper of his secrets and a source of happiness.

شيخ الأزهر يدعو لإحياء حق الكد والسعاية

ومن أبرز تصريحات شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة 2022، دعوته لضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وأشار إلى أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

تصريحات شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة 2022

وأضاف شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة 2022، أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

وتابع شيخ الأزهر في تصريحاته عن المرأة: "أتمنى أن أعيش إلى أن أرى أن ضرب الإنسان العربي المسلم جريمة، ويعاقب الضارب معاقبة المجرم".