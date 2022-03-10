التخطيط تستعرض مهام «مصر السيادي» مع وفد عراقي: كيان كبير بشراكات عالمية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي، بحضور ثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبدالسلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، علي عدنان هاشم، رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق، غازي إبراهيم قاسم، هيئة الأوراق المالية، ومن وزارة التخطيط الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي.

العلاقات المصرية العراقية

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصًا في ضوء زيارة الوفد المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى العراق، إلى جانب زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي لمصر خلال الفترة الماضية.

واستعرضت السعيد، المهام الرئيسية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مسؤولية وضع رؤية مصر 2030، ومنها يتم إعداد الخطط السنوية والمتوسطة المدى، علاوة على مسؤولية الوزارة عن الموازنة الاستثمارية مع الوزارت المختلفة، لتحقيق مستهدفات الدولة، مثل معدلات النمو، والبطالة، من خلال تنفيذ البرامج التنموية التي تحقق هذه المستهدفات.

ولفتت إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تتابع الوزارة من خلاله المؤشرات المختلفة، والمسوح الإحصائية الخاصة بالبطالة والتضخم، وبحوث الدخل والإنفاق، كما يتولى الجهاز عمل بعض المسوح الاستثنائية مثل مسوح المجتمعات المحلية، وهو ما يتعلق بالخدمات على مستوى القرى المختلفة بالمحافظات، وتستخدم نتائج المسوح في توزيع الاستثمارات على المحافظات، لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى كل محافظة، وحتى يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة وإتاحتها بالشكل المناسب.

جودة الحياة في الريف المصري

وأشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بنحو 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه، مؤكدة أنّ المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة بصفة عامة، حيث تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والغاز والسكن الكريم والطرق وغيرها من الخدمات، كما تساهم في توفير فرص العمل، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صندوق مصر السيادي

وتناولت السعيد بالحديث مهام صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للوزارة، موضحة أنّ الصندوق أُنشئ قبل جائحة فيروس كورونا كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

ومن جانبه، أشاد حسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أنّ العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر، ونجح الاقتصاد العراقي في تجاوز مرحلة صعبة ويسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، متطلعا إلى التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال صندوق مصر السيادي.