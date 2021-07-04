جامع: 36% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والعراق

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، في إطار زيارتها الرسمية إلى العراق الشقيق حاليا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري، وإمكانيات تيسير حركة التجارة البينية والنقل اللوجستي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، والسفير وليد إسماعيل، سفير مصر بالعراق.

زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والعراق 36%

وقالت نيفين جامع، إنّ اللقاء استعرض حركة التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال المرحلة الحالية، حيث حققت معدلات التجارة البينية بين الجانبين مؤشرات إيجابية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنّ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ العام الماضي نحو 747.6 مليون دولار مقارنة بنحو 551.3 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 36%.

وأشارت «جامع» إلى التأكيد مع الجانب العراقي، على أهمية استمرار المحادثات على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والأردن، للتوصل إلى تفاهمات تعزز وتسرع تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، فضلا عن أهمية إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تؤثر على تدفق السلع مصرية المنشأ إلى السوق العراقي، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على المستويين الثنائي والعربي.

ولفتت نيفين جامع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك، لدوره الرئيسي في تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة وأنّ القطاع الخاص في البلدين يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية المشتركة، وجرى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس من الجانبين، وعقد أول اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن.

انسياب حركة التجارة بين العراق ومصر على رأس أولويات خطة «التجارة والصناعة»

من جانبه، أكد علاء الجبوري، وزير التجارة العراقي، أنّ تحقيق انسياب في حركة التجارة بين العراق ومصر، يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، خاصة وأنّ المنتج المصري يلقى قبولا ورواجا كبيرا في السوق العراقي، كما أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من القرارات الصادرة عن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخرا ببغداد، لتحقيق طفرة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أنّ مساهمة الجانب المصري في دعم وتنمية الصناعة العراقية، خطوة مهمة نحو إصلاح الخلل في الميزان التجاري العراقي مع العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي يحقق التوازن للاقتصاد العراقي، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في معدلات التجارة بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على شعبي البلدين الشقيقين.

ووجّهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدعوة لنظيرها العراقي لزيارة مصر قريبا، لبحث التحديات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة البينية.