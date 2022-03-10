بدء تبطين 98 كيلومترا من ترع كفر الشيخ بتكلفة 422 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء مرحلة جديدة لتبطين وتأهيل 25 ترعة بطول 98 كيلومترًا، بتكلفة 422 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من 54 عملية لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة.

وقال المحافظ إن منظومة الري الحديث والتي تعمل على رفع كفاءة الترع بالمحافظة تجري حالياً على قدم وساق، بهدف توفير منسوب المياه بتلك الترع، ووصول المياه لحقول المزارعين بسهولة، من دون معاناة، طبقاً لمنظومة الري المتطور، والتي توفرها الدولة للمزارعين.

تبطين الترع

وأشار نور الدين إلى أن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع يستهدف 260 كيلومتراً، حيث يجرى حالياً العمل في 110 ترعة بقرى المحافظة، بعد الانتهاء من 54 عملية لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، من أجل سرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً الانتهاء من عدد من الترع وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ.

الحفاظ علي البيئة

وأشا إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني ضعف المياه.