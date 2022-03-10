«الوطن» تفوز بجائزة «مصطفى وعلي أمين» في فرع «التحقيق الصحفي»

أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، أسماء الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة فى عام 2021، بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة، والتى بلغت 371 عملا صحفيا، فى مجالات التحقيق الصحفي والحوار الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والمالتي ميديا والإخراج الصحفي وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين.

وفاز الصحفي في جريدة الوطن، مصطفى رحومة، بجائزة التحقيق الصحفي، عن ملف «إعادة اكتشاف التراث القبطي»، المنشور على عدة حلقات في جريدة وموقع «الوطن»، والذي عرض خلاله صور ومعلومات ووثائق تنشر لأول مرة عن التراث القبطي.

واعتمد المجلس الفائزين بالجوائز، حيث حصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي الكبير جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال.

أسماء الفائزين بالجوائز

وفاز الصحفي حازم بدر «الأخبار» بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات «علماء الظل»، وفاز الصحفى أحمد يعقوب «اليوم السابع» بجائزة القصة الإنسانية عن «قلعة موسى»، وفاز الصحفي سامح الكاشف «مجلة ديوان الأهرام»، بجائزة الإخراج الصحفي، وفازت الصحفية أسماء زكريا «موقع المصري اليوم» بجائزة المالتي ميديا عن «متلازمة توريت»، وفازت الصحفية الشابة سمر إبراهيم «الشروق» بجائزة الشباب عن رسالة «معسكرات النازحين فى دارفور»، وفاز المصور الصحفي طارق وجيه «موقع المصري اليوم» بجائزة أفضل صورة صحفية عن «صورة زحام على مركز تلقي لقاح كورونا».

كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفازت بها سلمى مجدى محمود.

تكريم كبار الصحفيين الراحلين

كما قررمجلس الأمناء تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبد القادر محمد علي، تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير.

وصرحت صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجوائز، بأن مؤسسة أخبار اليوم تقيم احتفالا خلال الأسابيع القادمة لإحياء ذكرى عملاقي الصحافة مصطفى وعلي أمين، حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين وتكريم كبار الصحفيين.