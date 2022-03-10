«عم خالد» أشهر بائع فوانيس بكفر الشيخ: «مجسم محمد صلاح خارج المنافسة»

فوانيس كثيرة متراصة على ترابيزة خشبية أمام احد المحلات في مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، تشكل كافة الأذواق، تبدأ من الفانوس التقليدي، وتشمل فوانيس الألعاب، التي يتم تصنيعها على شكل عروسة أو تورتة، وتنتهي بفانونس صغير مجسم للاعب العالمي محمد صلاح، يقبل عليها الكثيرون، لإدخال الفرحة على قلوب ذويهم وأطفالهم، ابتهاجاً بقرب حلول شهر رمضان الكريم.

تحدث «خالد مرعي»، أحد أشهر بائعي الفوانيس في منطقة «موقف تريان»، بمدينة الحامول، لـ«الوطن» قائلاً: «بقالي 12 سنة باشتغل في بيع فوانيس رمضان، لكن السنة دي ليها شكل تاني، يمكن علشان الناس هتبدأ تحتفل برمضان بشكل عادي، بعد انحسار فيروس كورونا، اللي كان سبب في خسارة كبيرة لنا خلال العامين الماضيين، والسنة دي أشكال الفوانيس مبهجة، بدءاً من التقليدي الخشبي، وفوانيس لعب الأطفال والعرائس والتورتة، وكمان فانوس المشاهير زي محمد صلاح».

وأضاف «عم خالد» أن الفانوس الذي يحمل اسم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، معتبراً أنه «خارج المنافسة»، مقارنة بالفوانيس الأخرى التي أسماء بعض المشاهير.

«عم خالد»: بدأت أبيع فوانيس بطلب من الزباين

ويحكي بائع الفوانيس الشهير بداية عمله، بقوله: «الأول كنت شغال في بيع خردوات بس، لكن قررت أشتغل في فانوس رمضان من 12 سنة، علشان كانت فيه ناس بتيجي تطلبه، ومع بداية شهر شعبان من كل عام، بنبدأ نجيب الفانوس بأشكاله وأنواعه وأحجامه المختلفة»، وأضاف: «الناس بتعتبر أن فانوس رمضان هو أول مظاهر حلول الشهر الكريم، وبيفرحوا عيالهم بشرائه، وتعليقه مع الزينة الخاصة برمضان، والسنة دي الزينة نازلة كتير، ومنها على هيئة كمامات كمان».

أسعار فوانيس رمضان 2022

وبحسب «عم خالد»، تبدأ أسعار فوانيس رمضان 2022 من 25 جنيهاً، وقد تصل إلى 850 جنيهاً، وأوضح: «في فانوس بـ25 جنيه، وآخر بـ850 جنيه، ودا الأكبر، ومصنوع من الصاج، وبه الكثير من الحلي، أما الفانوس الصغير خالص التقليدي هو الأرخص، وفيه فوانيس بأسعار 40 و70 و100 جنيه»، وأشار إلى أن الفانوس الذي يتم بيعه بسعر مرتفع يمكن استخدامه لأكثر من سنة، دون أن يصيبه التلف، وتابع قائلاً: «الناس ممكن تشتريه بغرض التوفير، علشان متشتريش فانوس كل سنة».

الرجل الأربعيني يعول أسرته من بيع الفوانيس والخردوات، فهي مصدر رزقه الوحيد، وقال في هذا الصدد: «الحمد لله فاتح محل، هو مصدر رزقي الوحيد، بأعول منه أسرتي، وربنا بيراضينا، ونتمنى دوام الصحة والعافية».