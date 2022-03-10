منتدى الأعمال المصري الطاجيكي: توقيع 11 مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

شهد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع عدد 11 مذكرة تفاهم بين الجهات والشركات المصرية ونظيرتها من جمهورية طاجيكستان.

الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرةِ خلال السنوات الماضية، والتي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تشجيع ودعم التعاون المشترك بين المستثمرين المصريين مع نظرائهم من طاجيـكستان لبناء شراكات جادة وفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات جديدة تُساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم المؤتمرات الترويجية

وقد شملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الطاجيكي توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة طاجيكستان لتبادل الخبرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم المؤتمرات الترويجية في البلدين، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات المصرية والطاجيكية في مجالات الأدوية، والسياحة، والانشاءات والمنسوجات.

منتدى الأعمال المصري الطاجيكي

يذكر أن منتدى الأعمال المصري الطاجيكي قد شرف بافتتاح جلساته إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيـكستان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء من الجانين وأكثر من 45 شركة طاجيكية مهتمة ببحث الفرص الاستثمارية في مصر.

تعزيز سبل التعاون بين مصر وطاجيكستان

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل اليوم في قصر الاتحادية الرئيس، إمام علي رحمن، رئيس جمهورية طاجيكستان، الذي يزور مصر من أجل تعزيز سبل التعاون في مجالات مختلفة، من بينها التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، وكذلك برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية.