هيئة الاستثمار: فعاليات ترويجية لجذب مزيد من الشركات الإماراتية لمصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، وجذب المزيد من الشركات الإماراتية الجديدة للاستثمار في مصر.

شركات إماراتية تنوي الاستثمار في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيرا إلى الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على الأصعدة كافة، وكذا في ضوء الزيارات الترويجية الناجحة، التي قامت بها الهيئة، إلى الامارات العربية المتحدة على مدار العام الماضي.

وأوضح أن الزيارات أسفرت عن اعتزام عدد من الشركات الإماراتية للاستثمار في مصر، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى تنوع الاستثمارات الإماراتية في مصر، في قطاعات الإنشاءات، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والصناعة.

وأكد عبد الوهاب، خلال اللقاء حرص هيئة الاستثمار، على جذب وتشجيع رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والزراعة، وغيرها، وزيادة التعاون مع الجانب الإماراتي، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

تطور العلاقات بفضل القيادة الحكيمة للبلدين

أشادت السفيرة مريم الكعبي، بتطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، مثمنة الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر.