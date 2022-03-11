«حياة كريمة» تطلق قافلة غذائية في الغربية (صور)

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» قافلة غذائية بالتعاون مع شركة صافي، تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

والبداية كانت من مركز زفتى محافظة الغربية، وقد تم إرسال 12 شاحنة تحتوي كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين.

ووصول 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور، وفي الطريق لمركز بسيون أيضًا 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية.