4 جِمال و5 ملايين جنيه تنهي خصومة بين عائلتي «أبوحجاب» و«الديوك» في بنها

بعد 7 أشهر من الخصومة بين عائلتين في مركز بنها، التابعة لمحافظة القليوبية، نجح كبار العائلات في تحقيق الصلح بين الطرفين، نظير تقديم الطرف المدان «دية» تتمثل في 4 جِمال و5 ملايين جنيه، قبلتها العائلة الثانية.

«الوطن» عايشت مراسم الصلح، التي أشرف عليها كبار عائلات مركز بنها ومجلس القبائل العربية وممثلون عن أحزاب سياسية ونواب بالبرلمان، بين عائلتي «أبوحجاب» بكفر العرب، و«أبوسلامة» الشهيرة بـ«الديوك» بعزبة عاكف في مركز طوخ، والتي نشبت جراء مشاجرة بين الطرفين خلال فرح، وتسببت في إصابة 5 من الطرفين واستمرت 7 شهور.

وشهدت جلسة الصلح فرحة الأهالي بعد تنازل عائلة «أبو حجاب» عن الدية المحددة من المجلس العرفي للصلح، قدمتها عائلة «أبو سلامة» في الجلسة التي أقيمت في سرادق كبير بالقرية اليوم.

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شيوخ العرب يقودون الصلح

وقاد فريق من شيوخ العرب والنواب وعواقل القرى المحيطة مفاوضات الصلح على مدار 7 شهور ماضية، وتكوّن فريق التحكيم برعاية النائب اللواء مجدي سيف عضو البرلمان من: هاني البحيصي (شيخ العرب ومجلس القبائل العربية)، والنائب عزيز سابق عضو البرلمان، وهاني سيف أمين حزب مستقبل وطن بمركز بنها، وإيهاب إمام رجل الأعمال، وعدد من المُحكِّمين من شيوخ العرب وكبار العائلتين.

تفاصيل المشاجرة والصلح

شهدت جلسة الصلح حضور المئات من الأهالي بقرية كفر العرب في القليوبية، وبدأت بتقديم عائلة «أبو سلامة» 4 جِمال و5 ملايين جنيه لعائلة «أبوحجاب»، فيما تنازلت الثانية للأولى عن الدية المقررة للعفو والصلح وإنهاء الخلاف بين الطرفين.

من جانبه، قال المستشار هاني البحيصي عضو مجلس القبائل العربية، إن الواقعة حدثت قبل 7 شهور، حين تشاجر الطرفان خلال فرح بينهما، أسفرت عن 5 مصابين من الطرفين، بينهم عمدة كفر العرب.

وأصدرت المحكمة حكما ضد 3 أفراد من عائلة «أبوسلامة» بالسجن المؤبد، وحبس نجلي العمدة من عائلة «أبوحجاب» 5 سنوات، وجرى تشكيل مجلس عرفي من القضاة والعواقل، وإنهاء الخلاف والصلح بينهما وتنازلت عائلة «أبوحجاب» عن الدية المقررة من المجلس العرفي.