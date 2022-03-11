رسائل دار الإفتاء إلى الحموات والزوجات.. «طريق ثواب غير الصلاة والصوم»

رسائل عديدة أطلقتها دار الإفتاء إلى الحموات والزوجات، بهدف حماية الأسرة وتدعيم الروابط العائلية، حيث قالت إنَّ خدمة المرأة لوالدة زوجها أمر غير واجب، لكن يجب على الزوجة حسن معاملة أم زوجها وبرها، وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر بث مباشر لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمدى وجوب ذلك الأمر وهل فيه إثم على الزوجة.

رسائل دار الإفتاء إلى الحموات والزوجات

وفي إطار رسائل دار الإفتاء إلى الحموات، أوضح أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء، الدكتور أحمد ممدوح، خلال البث المباشر، أنه يوجد فرق بين المرورة والإحسان والوجوب، مؤكدًا أن عدم وجوب خدمة والدة الزوج، لا يعني تعمد معاملتها بطريقة غير لائقة وسيئة، حيث إنه على المرأة أن تعامل والدة الزوج بالطريقة التي تفضل أن تعامل بها والدتها.

وأشار إلى أن معاملة المرأة مع والدة زوجها بشكل لائق وجيد مثلما تعامل والدتها، سيجعلها تحصل على الثواب الكبير والعظيم من الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تعتمد على المعاشرة بالمعروف والفضل والكرم، ولا تعتمد على الحقوق والواجبات فقط، علاوة على أن كثير من الفقهاء يرون أنه من الضروري على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزلية وخدمة الزوج، حيث إن السيدة فاطمة كانت تفعل هذا مع زوجها.

دار الإفتاء تنصح الزوجات بحسن معاملة الحموات

وتحدث أيضًا عن أن الزوجة ستكون في يوم من الأيام كبيرة في السن، ما يجعلها في حاجة إلى من يخدمها، وبذلك فإن خدمة والدة زوجها يعود عليها بالخير والنفع عندما تكبر، إذ إنَّ «صنائع المعروف تقِ مصارع السوء».

وضمن رسائل دار الإفتاء إلى الحموات، ذكر أن هناك رفعة قد يحصل عليها المسلم، بطاعات قد لا يحصل عليها بصلاته أو صيامه، ولذلك على الزوجة أن يغتنمن منحة الله عز وجل التي اختصها بها بخدمة والدة الزوجة.