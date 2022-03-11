5 قروض لتمويل مشروعات المرأة المصرية.. شروط بسيطة ومزايا خاصة

تحرص البنوك على دعم احتياجات المرأة، باعتبارها إحدى الركائز المهمة في المجتمع المصري، في إطار توجيه البنك المركزي بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بمنح القروض وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديا، لا سيما المرأة المعيلة.

وتستعرض «الوطن» أبرز القروض، التي تقدمها عددا من البنوك للمرأة المصرية، بالتزامن مع شهر المرأة.

قرض مستورة

يمنح بنك ناصر الاجتماعي، في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر للمرأة «مستورة»، قرض حسن بدون فوائد، وبمصاريف إدارية 7%، بقيمة تبدأ من 4 آلاف جنيه، حتى 20 ألفا، بضمان لجنة الزكاة التابع لها فرع البنك.

ويستهدف قرض مستورة، مجموعة من القئات:

- المرأة التي تحصل على معاش ضماني، أو معاش تكافل وكرامة، أو مستحقة للنفقة، أو مسجلة في تكافل وكرامة، ولم تحصل عليه، لعدم استيفائها لشروطه.

- المرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت، أو ذات الدخل البسيط.

- أبناء المرأة مستحقة الدعم.

قرض Expo lady

يدعم البنك المصري لتنمية الصادرات «EBE»، السيدات من خلال برنامج «Expo lady» الذي يستهدف دعم وتمويل المرأة العاملة في مجال التصدير، بقرض تبدأ قيمته من 100 ألف جنيه، ويصل إلى مليون جنيه، بقيمة تمويل 30% من حجم المبيعات السنوية، وفترة سداد تبدأ من سنة وتمتد إلى 4 سنوات وتصل إلى 5 سنوات للمصدرين.

ونوه البنك، إلى عدد من الشروط، ومنها:

- تحمل السيدة الجنسية المصرية.

- ألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية مدة القرض.

- يكون النشاط قائم منذ عامين كحد أدنى.

- يقتصر التمويل على المشروعات التصديرية فقط.

قرض DIVA

طرح البنك العقاري المصري العربي، مجموعة قرض «DIVA» للسيدات صاحبات الأعمال والمهن الحرة، بحد أدنى 300 ألف جنيه، وبسعر فائدة 10.94%، وبفترة سداد تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات، بشرط ألا تقل مدة العمل عن عامين.

قرض بدايتي

في البنك الزراعي المصري، يمكن للسيدات الحصول على قرض مشروع «بدايتي»، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير التمويل والدعم للمشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات، على أن يكون الحد الأدنى للقرض ألف جنيه، والحد الأقصى 25 ألف جنيه، وتبلغ فترة السداد نحو 5 سنوات شاملة فترة السماح التي تبلغ 15 شهرا.

تمويل سيدات الأعمال

يمنح البنك التجاري الدولي «CIB»، برنامج تمويل مخصص لسيدات الأعمال، لمساعدة رائدات الأعمال على تنمية استثماراتهم، وهو الأول من نوعه في مصر، ومخصص للعملاء الذين يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية ما بين مليون جنيه و200 مليون جنيه، بحد ائتماني يصل إلى 7 ملايين جنيه.

وأوضح البنك، أنه يمكن إصدار 10% من قيمة التمويل، في صورة بطاقة ائتمانية للشركات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، وبأقل متطلبات للحصول على التسهيل، وبسعر الفائدة يخضع لمبادرات البنك المركزي.