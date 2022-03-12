نجل أبو السعود الإبياري ينشر صورة عائلية من 60 سنة: «مش عايز دوشة»

نشر المؤلف المسرحي والسيناريست أحمد الإبياري، صورة قديمة تعود لأكثر من 60 عامًا تجمعه في طفولته بـ 4 من أشقائه، ووالدهم السيناريست الراحل أبوالسعود الإبياري، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ظهر الأطفال الخمسة وهم يجلسون على مكتبة مكتظة بالكتب.

وعلقّ على الصورة بقوله: «هكذا كان والدي الحبيب أبو السعود الإبياري، يرصنا أنا وإخوتي أعلى مكتبته بالمنزل علشان نبطل دوشة ويذهب هو يكتب مؤلفاته في هدوء».

أبو السعود الإبياري من أشهر كُتاب زمن الفن الجميل

واستطرد قائلًا: «بالمناسبة أنا رقم 3 في الصورة وسط إخواتي على المكتبة، كنت أصغرهم، وهو في الصورة ينبه محذرًا مش عايز دوشة».

أحمد الإبياري، من مواليد 1952 واتجه للتأليف المسرحي، وقدم ما يزيد عن 30 عملًا فنيًا غالبيتها مع سمير غانم منها «الزهر لما يلعب، مراتي زعيمة عصابة، أنا ومراتي ومونيكا، دو ري مي فاصوليا»، بخلاف مسرحيات «فيما يبدو سرقوا عبده، ربنا يخلي جمعة، مرسي عاوز كرسي، كحيون ربح المليون، بابا جاب موز، العسكري الأخضر، البعبع، القشاش، الفهلوي».

الصديق المقرب لـ إسماعيل ياسين

ويعد أبو السعود الإبياري، من أشهر كُتاب الأفلام والأغنيات في القرن الماضي، وهو من مواليد 1910 ورحل عن عالمنا 1969، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا، وقدم مع إسماعيل ياسين عددًا كبيرًا من الأفلام والمسرحيات والمونولوجات منها «المجانين في نعيم، حلاق السيدات، الفانوس السحري، ملك البترول، المليونير الفقير، إسماعيل ياسين في الطيران، وفي جنينة الحيوانات، وفي دمشق، وفي الجيش، ويقابل ريا وسكينة».

ومن أبرز الأفلام التي قدمها «صغيرة على الحب، إنت حبيبي، 4 بنات وظابط، عزيزة، تاكسي الغرام، بنت الأكابر، عايزة أتجوز، حبيب الروح».