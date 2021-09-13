سِر بكاء «الشاويش عطية» بسبب إسماعيل ياسين: ما بيسألش عليّ أبدا

«شُغلتك على المدفع بورورووم»، «صباحية مباركة يابن العبيطة»، «هو بعينه وغباوته»، «إنت وقعت ولا الهوا رماك»، وغيرها من الإفيهات الضاحكة التي تميز بها الفنان رياض القصبجي، الذي يمر اليوم 118 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 13 سبتمبر عام 1903، والذي برع في تجسيد كثير من الشخصيات أشهرها على الإطلاق «الشاويش عطية».

35 فيلمًا جمعت بين رياض القصبجي وإسماعيل ياسين

شارك الفنان رياض القصبجي، في أكثر من 160 عملا فنيا، منها نحو 35 فيلما جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين، منها 7 أفلام جسّد من خلالها شخصية الشاويش عطية مثل أفلام «البوليس السري، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين بوليس حربي، ابن حميدو، إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الطيران».

7 أفلام شارك فيها رياض القصبجي باسم «الشاويش عطية» مع إسماعيل ياسين

وبخلاف «الشاويش عطية» من أبرز الشخصيات التي لعبها رياض القصبجي مع إسماعيل ياسين، «حسب الله» في فيلم «إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة»، وشخصية «عليوة التمرجي» في فيلم «إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين»، وشخصية «أبو سريع» في فيلم «الأنسة حنفي».

رياض القصبجي اشتكى لـ فريد شوقي كن تجاهل إسماعيل ياسين له في مرضه

ورغم النجاح والتعاون الفني الذي جمع بين رياض القصبجي وإسماعيل ياسين، إلا أن الأخير لم يقم بزيارة «القصبجي» خلال فترة مرضه، الأمر الذي جعله يبكي متأثرًا من عدم وفاء «سُمعة» له، وذلك حسب ما حكاه نجله فتحي القصبجي خلال لقاء تلفزيوني «خلال تصوير فيلم أبو أحمد مع فريد شوقي، والدي تعب وأصيب بالشلل لمدة 5 سنوات حتى وفاته عام 1963، وكان صعبان عليه عدم سؤال بعض أصدقائه عنه في فترة مرضه، أول زيارة له كانت من فريد شوقي وسأل والدي هو إسماعيل ياسين مجاش؟، ورأيت والدي يبكي بالدموع».

نجل رياض القصبجي: إسماعيل ياسين غاب عن جنازة والدي ولم يقدم العزاء

لم يحضر إسماعيل ياسين جنازة «الشاويش عطية» رياض القصبجي، ولم يقدم واجب العزاء لأسرته، وفقًا لنجل القصبجي «ماشوفناش إسماعيل ياسين في مرض والدي، ولا في وفاته ولا في الأربعين، ولم يكن هناك خلاف بينهما، وفريد شوقي قاله متزعلش ما أنت عارف إسماعيل ياسين هو كده مالوش حد غير أبوالسعود الإبياري».

«أبو أحمد» آخر أفلام رياض القصبجي

فيلم «أبو أحمد» آخر الأعمال التي شارك فيها رياض القصبجي، وأصيب بالشلل خلال فترة التصوير عام 1958، بعد أزمة صحية مرّ بها، بطولة فريد شوقي، مريم فخر الدين، محمود المليجي، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج حسن رضا.