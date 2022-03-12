لمرضى الكبد في رمضان.. «الصحة»: ابتعدوا عن هذه المأكولات

تكثف وزارة الصحة والسكان مجهوداتها اليومية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على تغيير الثقافة الصحية للمواطنين، وقدمت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة مجموعة من التعليمات والتوجيهات لمرضى الكبد في رمضان.

نصائح هامة لمرضى الكبد في رمضان

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، إنه يمكن لمرضى الكبد في رمضان الصيام واستشارة الطبيب المتخصص قبل قرار الصيام، لافتة إلى أنه في حالة أن كان تليف الكبد متكافئ ودون أي مضاعفات يمكن الصيام مع المتابعة بصفة مستمرة مع الطبيب والحرص على أخذ الأدوية.

الطعام الصحي لمرضى الكبد في رمضان

وتابعت وزارة الصحة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، أنه على مرضى الكبد أن يحصلوا على وجبة سحور بها نشويات معقدة كالبطاطا والبليلة والبطاطس لاحتوائها على سكر يتم تحويله إلى جلوكوز يعمل على الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وبالتالي لا يعرض مرضى الكبد في رمضان إلى الإجهاد.

وأضافت مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، أنه على مرضى الكبد في رمضان البعد التام على تناول ملح الصوديوم، والاعتماد على الوجبات الغذائية المتوازنة، والحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف وفيتامينات، وتوجد بشكل أساسي في سلطة الخضار.

مرضى الكبد والحلويات في رمضان

وحذرت وزارة الصحة والسكان مرضى الكبد في رمضان من تناول الحلويات التي تحتوي على الدهون والسكريات، وفي حال شعور مرضى الكبد في رمضان على دوخة أو التعرق الزائد لابد من الإفطار فورا والرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التوصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 ومناصتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي كل الاستفسارات المتعلقة بالأمراض المزمنة والإجابة عليها بشكل مباشر من خلال المصادر الرسمية لها.