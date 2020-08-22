وزيرة الصحة: الكبد أكثر مرض مصاحب لكورونا يؤدي للوفاة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ نسب الشفاء الكبيرة بين مصابي فيروس كورونا ومعدل الشفاء السريع سببه الجزء الاستباقي الذي أجرته وزارة الصحة من خلال مبادرات الصحة العامة على مدى عام ونصف.

"زايد": تأهيل صحة المواطن وعلاج 2.7 مليون مريض من فيروس "سي" في 7 أشهر

وأضافت وزيرة الصحة، خلال حديثها على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّه تمّ تأهيل صحة المواطن وعلاج 2.7 مليون مريض من فيروس "سي" في 7 أشهر، مع علاج عشرات ومئات الآلاف بقوائم الانتظار، فضلًا عن علاج الآلاف عبر مبادرة "صحة المرأة" بسرطان الثدي، إلى جانب علاج آلاف من الأطفال من الأنيميا، مما جعل صحة المواطن أكثر قدرة على تحمل فيروس كورونا.

وأوضحت أنَّ أكثر مرض مصاحب للكورونا يؤدي للوفاة هو الكبد، مشيرة إلى بروتوكولات العلاج المحدَّثة من اللجنة العلمية التي تمّ تشكيلها من أفضل الأطباء والأساتذة وهي لجنة وطنية كبيرة.