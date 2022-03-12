ضبط لحوم وأجبان غير صالحة ودقيق مدعم وتحرير 308 محاضر بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار، ومحاربة الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم في حملة بدسوق

وقال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 308 محاضر متنوعة، منها، 68 محضراً لمخالفة نقص الوزن، و15 عدم الالتزام بالمواصفات، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من اللحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي، وتحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب محال الجزارة ومحال السوبرماركت، كما تمكنت الحملات من ضبط 1850 كيلوجرام دقيق حر، وضبط 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم، في حملة بمدينة دسوق.

كما لفت وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إلى ضبط 150 صفيحة جبن، كل منها وزن 7 كيلوجرامات، في أحد معامل الألبان في نطاق مركز الحامول، بالإضافة إلى ضبط 1500 كيلو من الأجبان المغشوشة ومنتهية الصلاحية، في معمل آخر لصناعة الألبان، أثناء محاولة إعادة تدويرها، لتوزيعها على جمهور المستهلكين قبل بداية شهر رمضان.

ضبط جبن فاسد وتحرير محاضر بكفر الشيخ

وأضاف «حبيب» أنه تم ضبط أنواع أخرى من الجبن والزبد فاسدة، بكمية تبلغ حوالي 500 كيلوجرام، وبعد الكشف الظاهري عليها من فريق الأغذية، تبين أنها غير صالحة ظاهرياً للاستعمال الآدمي، خلال الحملات التموينية، وتحرر المحضر رقم 3945 لسنة 2022 جنح مطوبس، وعرض المضبوطات على النيابة العامة.

استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار

وشدد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ على أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، الذين يسعون لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار، والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة بالسوق السوداء، بغرض التربح.