ضبط 40 طن دقيق مجهول المصدر في حملات تموينية بمطروح (صور)

تمكنت حملة مكبرة لمديرية ومباحث التموين في محافظة مطروح، اليوم الخميس، من ضبط 3 مخازن في مدينتي مرسى مطروح والسلوم، تحتوي على 40 طن دقيق تم تخزينها بغرض احتكار سلع غذائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود المحافظة في الرقابة على الأسواق، والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من توفرها وسلامتها، مع منع أي تجاوزات أو احتكار للسلع أو إستغلال للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات.

ضبط 3 مخازن بمطروح والسلوم احتكار دقيق

وقال المحاسب حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه استمراراً لحملات مديرية التموين المكثفة، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، تم مساء اليوم، ضبط كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر، حوالي 40 طن، في عدد من المخازن غير المرخصة، جرى تجميعها بغرض الاحتكار.

كما لفت وكيل وزارة التموين إلى أنه تم المرورعلى عدد من الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط مخزنين بدون ترخيص، يحتويان على كميات كبيرة من الدقيق الحر، بإجمالي 40 طن، بغرض الاحتكار، ولا توجد فواتير أو مستندات تدل على مصدره.

التحفظ على المضبوطات

وأضاف «الشيباني»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ حملة تموينية أخرى بمدينة السلوم، استهدفت مخابز ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودعات بوتاجاز، وأسفرت عن تحرير عدد 18 مخالفة متنوعة، لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم الإعلان عن أسعار بضائع معروضة للبيع بالمحال التجارية، وقيدت المحاضر بأقسام الشرطة المختصة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.