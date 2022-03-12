خالد الجندي: إخراج الزكاة الحل الوحيد للخروج من كل مأزق نعيشه الآن

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهمية أخراج المواطنين للزكاة، فذكر أن إخراج الزكاة هو الحل الوحيد لكل مأزق نعيشه الآن، كما أن الصدقة تُعد علاج كل الهموم والأمراض، موضحًا أن الإنسان الذي يخاف من المستقبل عليه بالزكاة والصدقة وإعطاء المال، فالله سبحانه وتعالى جعل الزكاة الدواء الشافي لكل الابتلاءات، وذلك خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc».

الإسلام بني على أسس كثيرة غير هذه الأركان الخمسة

وأضاف «الجندي»، أن الإسلام بُني على أسس كثيرة غير هذه الأركان الخمس، فكل عبادة من العبادات الخمس لها مزايا وخصائص غير العبادات الأخرى، «الإخلاص بينك وبين الله محتاج صيام، التوحيد محتاج شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاح في الدنيا محتاج صلاة، لأن الدنيا لن تنصلح إلا بالصلاة ولا راحة لعبد إلا بالصلاة»، موضحًا أن الزكاة وظيفتها إصلاح المجتمع، فوظيفة الزكاة ترجمة اليقين النظري إلى يقين عملي.

الله عز وجل يضع مرتبة الزكاة في نفس المرتبة مع الصلاة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشخص يكون على يقين أن الله سيخلف عليه في هذا المال، وأن الله سبحانه وتعالي سيكافئك يوم القيامة، لذلك يضع الله الزكاة في نفس المرتبة مع الصلاة.