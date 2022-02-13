خالد الجندي: الكثيرون انخدعوا بـ«الخلافة الإسلامية».. «ده حاجة فنكوش»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خلط الدين بالسياسية دمرت الدول تدميرًا تامًا، كما أن الكثيرين انخدعوا بكلمة الخلافة الإسلامية ومشروع الإسلام، الذي وصفه بـ«الفانكوش»، مؤكدًا أنه كي نعرف الفرق بين الجيش المصري ورجال مصر وبين أي جيش آخر علينا النظر وإلقاء نظرة على الدول التي حولنا، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

الجيش المصري يُعد خير أجناد الأرض

وأضاف «الجندي»، أن الجيش المصري يُعد خير أجناد الأرض، فهم لم ولن يفرطوا في أرض مصر وترابها، كما لم يسعوا أبدًا لتقسيمها، ولم ينكفئ الجيش المصري على نفسه وترك الحريق يلتهم الدولة، «والله ما ناموا ولا استسلموا وما خادعوا ولا بايعوا لغير الله والوطن، كانوا عند حسن ظننا بهم وقاموا بحماية الشعب واختياراته وتنفيذ متطلباته وهم الآن يقومون بخدمة الشعب».

كل علماء العالم الإسلامي الذين قابلهم يقولون في جيشنا شعر

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الدولة حشدت جهودها لاستقبال جميع علماء العالم الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، الذين شاركوا في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذى نظم تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، مؤكدًا أن كل علماء العالم الإسلامي في مؤتمر المجلس الأمس الذين قابلهم يقولون في جيشنا شعر.

يقولون نتمنى أن يكون لدينا جيش مثل جيشكم ورئيس مثل رئيسكم

وأوضح أن علماء العالم الإسلامي أكدوا أن السيسي عطاء لأهل مصر لحماية هذا البلد وأن الله قد منّ على بلادنا بأمثال هذا الرجل وهذا الجيش لأنه يريد بنا خيرًا، «كانوا يتحدثون عن بلدنا بغبطة ويتحدثون بحالة انبهار ويقولون نتمنى أن يكون لدينا جيش مثل جيشكم ورئيس مثل رئيسكم وأثاروا في نفسي فرحة وإعجابا وعاش جيشي وعاش رئيسي وبلدي ونحمد الله عليكم».