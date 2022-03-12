دينا عبدالفتاح.. تكتب : 2022 الاحتفال رقم 100 بـ«يوم المرأة المصرية»

يوم ، بينما لم يحصل الاحتفال المنتظر بيوم المرأة المصرية، فى 16 مارس الجارى الموافق يوم الأربعاء المقبل، على نصيب مناسب من الاهتمام الإعلامى، علماً بأن الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتحديده فى 16 مارس من كل عام سبق اعتراف الأمم المتحدة وإقرارها باليوم العالمى للمرأة المحدد له 8 مارس، حيث يتم الاحتفال بيوم المرأة المصرية منذ عام 1923، بينما أقرت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة فى 1975 أى بعده بنحو 52 عاماً!

إذاً، ما قصة الاحتفال بيوم المرأة المصرية؟ ومن أول من احتفل به؟

تعود قصة الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى 16 مارس من كل عام إلى ثورة 1919، حيث سقطت فى هذا اليوم أولى الشهيدات من النساء المصريات فى مقاومة الاستعمار الأجنبى، وخرجت نحو 300 مرأة مصرية بقيادة هدى شعراوى للتنديد بالاستعمار والتدخل الأجنبى فى الشئون المصرية، وعلى خلفية الاشتباكات مع القوات الأجنبية وقع عدد من الشهيدات المصريات هن: نعيمة عبدالحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح، وبذلك تكون المرأة قد أعلنت منذ هذا اليوم مشاركة سياسية فاعلة لها فى العصر الحديث، ووقوفها إلى جانب الرجل فى حماية هذا الوطن أمام كل محاولات النيل منه، سواء كانت من الداخل أو الخارج.

وفى 16 مارس من عام 1923، دعت هدى شعراوى لتأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوى والجامعى، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج، وبالفعل حققت مطالب هدى شعراوى وهذا الاتحاد النسائى الأول مجموعة من الإنجازات التى عزّزت من المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية فى مختلف نواحى الحياة.

ومنذ ذلك التاريخ اعتاد المصريون، وتحديداً المنظمات والاتحادات النسائية فى الدولة، الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى 16 مارس من كل عام، لنصل فى العام الحالى 2022 إلى الاحتفال السنوى رقم 100 بيوم المرأة المصرية.

وعلى الرغم من عدم توسيع نطاق التغطية الإعلامية ليوم المرأة المصرية على مدار عقود طويلة، فإن المرأة المصرية حققت فى هذا اليوم العديد من الإنجازات، من ضمنها حصول المرأة المصرية فى 16 مارس من عام 1956 على حق الانتخاب والترشح، وهو أحد المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها وحققها دستور 1956.

لذا، أود أن يتضاعف مستوى الاهتمام بيوم المرأة المصرية فى الاحتفال المئوى به، وأن ينادى الجميع بضرورة حماية المكتسبات التى حققتها المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإنهاء ما تبقى أمامها من تحديات تعوق مشاركتها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، أو تعوق حصولها على حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون.

وفى هذا اليوم أود أن أتقدم إلى كل امرأة مصرية بخالص الشكر والتقدير، على النضال المستمر من أجل بناء الأسرة، من أجل العمل وبناء الذات، من أجل بناء المجتمع الذى لا يكتمل أبداً ولا يتعافى من اختلالاته إلا بأداء المرأة لدورها، دون تكبيل أو تقييد بقيود حرّمها الشرع قبل أن يجرّمها القانون، فدعونا نعمل، ودعونا نشارك، ودعونا نبنى وطننا، فى مجتمع بلا تمييز، على أساس النوع، على أساس الدين، أو على أساس اللون.